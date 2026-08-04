Фото: соцсети

В девятиэтажном жилом доме на улице Гвардейской в Уфе вспыхнул крупный пожар. Рассказываем, что на данный момент известно о ЧП.

ПОЖАР В ДОМЕ В ШАКШЕ: ЧТО ИЗВЕСТНО

Пожар в панельном доме в микрорайоне Шашка случился днем 4 августа. Как уточнили в МЧС, очаг возгорания возник в квартире на седьмом этаже.

– Есть угроза распространения огня на этажи выше. Принимаются все необходимые меры. Проводится эвакуация. Сил и средств достаточно, – передали в экстренной службе.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА В ДОМЕ НА ГВАРДЕЙСКОЙ В УФЕ 4 АВГУСТА

Судя по видео с места происшествия от очевидцев, огонь действительно стал перемещаться и на другие квартиры. Пожар от эпицентра перешел также на 6, 8 и 9 этажи.

Несмотря на масштаб пожара, по данным МЧС, пострадавших, предварительно, нет. Открытый огонь уже потушен. Спасатели занимаются проливкой помещений.

Как уточнили службе спасения, из зоны воздействия опасных факторов были спасены 16 человек, в том числе трое детей. Самостоятельно дом покинули еще 70 жильцов. В тушении МЧС задействовало 26 человек и восемь единиц техники.

Фото: МЧС РБ

Сейчас обстоятельства пожара проверяют сотрудники региональной прокуратуры. Оценить обстановку на место выехал заместитель прокурора Калининского района Уфы Альберт Бикмеев. Отмечается, что всех эвакуированных жильцов разместят в пункте временного проживания, который развернули в ближайшей школе. Сотрудники надзорного ведомства проверят, чтобы все условия проживания соответствовали необходимым нормам.

- При надзорном сопровождении прокуратуры будет дана комплексная оценка всех обстоятельств случившегося, в том числе соблюдению требований пожарной безопасности, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Материал будет дополняться по мере поступления новых данных.

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