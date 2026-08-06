Житель Белебея украл Орден Мужества погибшего участника СВО и носил его на груди

В Белебее рецидивист похитил Орден Мужества и бытовую технику на 37 тысяч рублей. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Белебее 43-летнего местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы за кражу имущества и государственной награды. Похищенный Орден Мужества принадлежал участнику СВО, награжденному посмертно, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как установил суд, преступление произошло в декабре 2025 года. Мужчина распивал спиртное в доме своей знакомой. Когда хозяйка уснула, гость воспользовался ситуацией и похитил бытовую технику общей стоимостью 37 тысяч рублей.

Вместе с вещами мужчина забрал Орден Мужества, которым посмертно был награжден сожитель потерпевшей. После этого похищенную государственную награду житель Белебея стал носить на своей груди в общественном месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже и незаконном приобретении государственных наград России. Свою вину он признал. Ранее фигурант уже был судим за преступления против собственности.

Белебеевский городской суд назначил мужчине два года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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