Полевая школа юных геологов «К тайнам недр Земли» прошла в «Солуни»

Полевой эколого-геологический маршрут «К тайнам недр Земли» завершил работу в Нуримановском районе. Мероприятие проходило на базе учебного научно-производственного полигона «Солуни» Уфимского государственного нефтяного технического университета в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участниками стали 92 человека, из которых 63 — юные геологи из Хайбуллинского, Баймакского, Миякинского, Уфимского районов, а также городов Сибая и Уфы.

В течение недели ребята в составе 10 команд под руководством опытных наставников осваивали методы полевых исследований, работали с геологическими образцами и изучали особенности строения недр Башкортостана. Организаторами маршрута выступили Академия наук Республики Башкортостан, ведущие вузы и геопарки при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».

- Главное в этом проекте — не масштаб или география, а сами ребята. Именно они — будущее геологической отрасли. Уверен, совсем скоро мы увидим их на международных чемпионатах, где они достойно представят нашу республику. Один из ярких примеров — чемпионат «Геовызов», который уже несколько лет проводится в Башкортостане по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Поздравляю победителей, благодарю наставников и организаторов за профессионализм и вложенную душу. Такие школы — это настоящая инвестиция в будущее, в развитие горно-геологического комплекса и экономики страны, — отметил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

По итогам полевой школы были определены команды-победители. Организаторы подчеркивают, что подобные мероприятия способствуют профессиональной ориентации молодёжи, укреплению кадрового потенциала геологической отрасли и популяризации наук о Земле среди подрастающего поколения.

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