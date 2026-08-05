После отказа в интиме 22-летний парень стал душить девушку и зарезал насмерть её молодого человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белокатайском районе Башкирии 22-летний местный житель после отказа в интиме попытался задушить знакомую и зарезал её молодого человека. На днях ему вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба местного суда.

Всё произошло в ночь на 10 июля прошлого года. Подсудимый вместе с другом и его сожительницей распивал алкоголь в квартире. Вскоре приятель уснул, и тогда мужчина предложил девушке вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, он стал душить жертву до потери сознания, а потом взял веревку и стянул на её шее. Решив, что девушка мертва, мужчина разбудил друга. Он устроил с ним потасовку, шесть раз ударил ножом по жизненно важным органам и скрылся.

– Спустя некоторое время женщина, придя в себя, обнаружила на полу истекающего кровью сожителя и вызвала скорую помощь. Мужчина скончался в больнице, – передали в суде.

Вскоре после преступления убийцу задержали. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С него также взыскали полтора миллиона рублей: миллион в пользу матери погибшего, 500 тысяч – пострадавшей девушке.

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