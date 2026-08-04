Всем окажут необходимую помощь и поддержку: власти Уфы встретились с погорельцами из многоэтажки в Шакше

Фото: соцсети главы Калининского района Уфы Газизьяна Ахмедьянова

Власти Уфы встретились с жильцами квартир многоэтажки, сгоревших во время сильного пожара. В совещании принял участие первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников, а также глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов. Чиновники заверили, что все нуждающиеся будут размещены в пункте временного проживания, который организовали в ближайшей школе.

- Организована психологическая поддержка, жителям оказывается необходимая помощь. Ситуация на контроле, - добавил Газизьян Ахмедьянов.

Напомним, что пожар вспыхнул сегодня вечером в многоэтажном доме на улице Гвардейской. По предварительным данным загорелось домашнее имущество в одной из квартир на 7 этаже, пламя быстро разгорелось и перекинулось выше. Пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. Самостоятельно и с помощью спасателей из горящего дома удалось вывести 86 человек, включая детей. Причины пожара сейчас выясняют пожарные дознаватели.

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