Из огня спаслись 86 человек: пожар в уфимской многоэтажке локализован

Фото: прокуратура РБ

Пожар в многоэтажном доме на улице Гвардейской в Уфе локализован. Сейчас обстоятельства возгорания устанавливают сотрудники прокуратуры. На место происшествия уже выехал заместитель прокурора Калининского района Альберт Бикмеев.

По предварительным данным пожар начался в квартире на 7 этаже – там загорелось домашнее имущество, пламя быстро разгорелось и перекинулось на верхние этажи. На место оперативно прибыли пожарные. С помощью спасателей и самостоятельно из задымленного подъезда удалось эвакуировать 86 человек. Для жильцов пострадавших квартир в ближайшей школе развернули пункт временного размещения. В прокуратуре уточнили, что условия проживания будут проверяться на соответствие всем необходимым требованиям.

- При надзорном сопровождении прокуратуры будет дана комплексная оценка всех обстоятельств случившегося, в том числе соблюдению требований пожарной безопасности, - сообщили в ведомстве.

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