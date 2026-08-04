В Башкирии создадут седьмой именной батальон

В Башкирии сформируют батальон для обучения работе с беспилотными системами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии создадут новый именной батальон, который станет седьмым по счету. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Новое подразделение получит имя дважды Героя Советского Союза, уроженца Башкирии Мусы Гареева. По словам Радия Хабирова, в батальоне будут обучать работе с беспилотными системами.

Ранее в Башкирии сформировали добровольческие отряды, названные в честь Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, Салавата Юлаева, Даяна Мурзина и Алмаза Сафина, а также отряд «Ватан». Кроме того, отдельные подразделения из республики входят в состав мотострелкового полка «Башкортостан».

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