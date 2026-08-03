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НовостиОбщество3 августа 2026 7:35

Радий Хабиров рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА на Башкирию

25 беспилотников сбили во время массированной атаки на Башкирию
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Предприятие продолжило работу после атаки 25 БПЛА на Башкирию.

Предприятие продолжило работу после атаки 25 БПЛА на Башкирию.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о последствиях массированной атаки беспилотников, которой республика подверглась накануне. По его словам, были уничтожены 25 БПЛА, а одно из предприятий получило повреждения из-за упавших обломков.

Как сообщил руководитель региона, за минувшую неделю Башкирия дважды подвергалась атакам беспилотников. Последняя из них оказалась достаточно интенсивной.

- Вчера была достаточно интенсивная атака. 25 беспилотников были сбиты. Система работает, - рассказал Радий Хабиров.

По словам главы республики, один из беспилотников упал на некотором расстоянии от объекта. Однако его обломки долетели до территории предприятия и повредили эстакаду. В результате возникли задымление и небольшой пожар. Возгорание оперативно потушили. На деятельности предприятия произошедшее не отразилось и сейчас оно работает в полном режиме.

Радий Хабиров поблагодарил за отражение атаки Минобороны России, охрану предприятия и недавно созданное подразделение «Барс».

- Такое ощущение, что ребята пристрелялись и научились, собственно, бороться с этим злом, - отметил глава Башкирии.

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