Радий Хабиров рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА на Башкирию

Предприятие продолжило работу после атаки 25 БПЛА на Башкирию. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о последствиях массированной атаки беспилотников, которой республика подверглась накануне. По его словам, были уничтожены 25 БПЛА, а одно из предприятий получило повреждения из-за упавших обломков.

Как сообщил руководитель региона, за минувшую неделю Башкирия дважды подвергалась атакам беспилотников. Последняя из них оказалась достаточно интенсивной.

- Вчера была достаточно интенсивная атака. 25 беспилотников были сбиты. Система работает, - рассказал Радий Хабиров.

По словам главы республики, один из беспилотников упал на некотором расстоянии от объекта. Однако его обломки долетели до территории предприятия и повредили эстакаду. В результате возникли задымление и небольшой пожар. Возгорание оперативно потушили. На деятельности предприятия произошедшее не отразилось и сейчас оно работает в полном режиме.

Радий Хабиров поблагодарил за отражение атаки Минобороны России, охрану предприятия и недавно созданное подразделение «Барс».

- Такое ощущение, что ребята пристрелялись и научились, собственно, бороться с этим злом, - отметил глава Башкирии.

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