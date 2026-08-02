Сегодня, 2 августа, Уфа снова – во второй день подряд – подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Атака БПЛА на предприятия в Уфе 2 августа 2026 года: что произошло, подробности

Режим Беспилотной опасности на территории республики был введен в 7:40 по местному времени. Тогда же уфимский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов, что привело к задержке рейсов.

Около 10:45 от жителей северного района башкирской столицы стали поступать сообщения о нескольких хлопках, которым предшествовали звуки пролета дрона. В 11:25-11:32 взрывы повторились. Атаку дронов подтвердил глава республики Радий Хабиров.

- Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет, - передал руководитель региона.

Он добавил, что один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Там начался пожар. Его тушат.

Обновление: в 13:43 режим беспилотной опасности в Башкирии был снят.

Напомним, накануне, 1 августа, БПЛА так же атаковали Уфу. Дроны были сбиты, но их обломки упали на промзону.

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