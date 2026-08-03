До +28 градусов и минимум дождей: прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня

Уже со вторника осадки прекратятся, а дневная температура останется на летнем уровне

Жителей Башкирии в ближайшие три дня ждет по-летнему теплая погода. В начале недели местами еще возможны кратковременные дожди и грозы, однако затем осадки практически прекратятся.

В понедельник, 3 августа, в западной части республики существенных осадков не ожидается. На востоке местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до сильного в отдельных районах. Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, днем — +22…+27, на востоке местами не выше +17.

Во вторник, 4 августа, ночью в отдельных районах еще сохранятся кратковременные дожди и грозы, однако днем существенных осадков уже не прогнозируется. Температура ночью составит +13…+18 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28.

В среду, 5 августа, по прогнозу синоптиков, по всей республике ожидается сухая погода без существенных осадков. Северо-западный ветер останется умеренным, а температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем — +23…+28.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.