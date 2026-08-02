Бастрыкин раскритиковал затянувшееся расследование наезда на рабочего в Башкирии

Глава СК России вновь вмешался в расследование дела о тяжелом травмировании рабочего под Уфой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о причинах затягивания расследования уголовного дела, возбужденного после травмирования рабочего на предприятии в селе Зубово Уфимского района.

Поводом стало повторное обращение пострадавшего в Информационный центр СК России. Мужчина, являющийся инвалидом, сообщил о несогласии с ходом расследования и указал, что виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

По данным следствия, в декабре 2024 года сотрудник предприятия, управляя погрузчиком-экскаватором с нарушением правил безопасности, совершил наезд на коллегу. Пострадавший получил многочисленные травмы, был госпитализирован, а его здоровью причинен тяжкий вред.

Уголовное дело расследуется следственным управлением СК России по Республике Башкортостан с января 2026 года. Ранее Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по этому делу.

Теперь глава ведомства поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому доложить о причинах допущенной волокиты, принять меры к скорейшему завершению расследования и представить информацию о его результатах с учетом доводов, изложенных заявителем.

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