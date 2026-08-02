Что подорожало и подешевело в Башкирии: свежие данные Башстата

За неделю выросли цены на гречку, мясо и яйца, а овощи, макароны и бананы стали доступнее

В Башкирии за последнюю неделю изменились цены на ряд продовольственных товаров. По данным Башстата, заметнее всего выросла стоимость отдельных видов круп, мяса, молочной продукции и фруктов.

Так, подорожали гречневая крупа, свинина, куриное мясо, яблоки, пшено, хлеб, черный чай, соль, сахар, куриные яйца, молоко, творог, говядина, сосиски и сардельки. Рост цен на эти товары составил от 0,11 до 2,62 процента.

В то же время ряд продуктов стал дешевле. Снизились цены на макаронные изделия, пшеничную муку, фруктовые, мясные и овощные консервы для детского питания, сметану, баранину, свежие овощи, кефир, печенье, сыры, все виды колбас и бананы.

По информации статистиков, стоимость этих товаров за неделю уменьшилась на 0,03–5,67 процента.

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