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НовостиОбщество2 августа 2026 16:51

За сутки в Башкирии не зарегистрировали ни одного лесного пожара

С начала года в республике произошло 16 лесных пожаров и более 200 возгораний сухой растительности
Источник:kp.ru
В Башкирии за сутки обошлось без лесных пожаров

В Башкирии за сутки обошлось без лесных пожаров

За прошедшие сутки на территории Башкирии не зарегистрировано ни одного лесного пожара или возгорания сухой растительности.

По данным оперативных служб, с начала 2026 года в республике произошло 16 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 87 гектаров.

Кроме того, с начала года зафиксировано 211 случаев возгорания сухой растительности. Общая площадь таких пожаров составила более 648 гектаров.

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