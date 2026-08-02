За сутки в Башкирии не зарегистрировали ни одного лесного пожара

В Башкирии за сутки обошлось без лесных пожаров

За прошедшие сутки на территории Башкирии не зарегистрировано ни одного лесного пожара или возгорания сухой растительности.

По данным оперативных служб, с начала 2026 года в республике произошло 16 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 87 гектаров.

Кроме того, с начала года зафиксировано 211 случаев возгорания сухой растительности. Общая площадь таких пожаров составила более 648 гектаров.

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