Во время массовых проверок в Уфе поймали семь пьяных водителей

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции провели очередные массовые проверки водителей, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения.
В ходе рейдов инспекторы остановили и проверили более 250 автомобилей. По итогам мероприятий за управление транспортом в состоянии опьянения были задержаны семь водителей.
Всего полицейские составили более 40 административных материалов за различные нарушения Правил дорожного движения.
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