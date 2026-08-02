Во время массовых проверок в Уфе поймали семь пьяных водителей

В Уфе за один рейд выявили семь нетрезвых водителей

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции провели очередные массовые проверки водителей, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения.

В ходе рейдов инспекторы остановили и проверили более 250 автомобилей. По итогам мероприятий за управление транспортом в состоянии опьянения были задержаны семь водителей.

Всего полицейские составили более 40 административных материалов за различные нарушения Правил дорожного движения.

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