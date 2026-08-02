В Уфе задержали мужчину, похитившего из аптеки препарат для потенции

25-летний уфимец признался, что не решился купить лекарство и просто убежал с упаковкой

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в краже препарата для улучшения потенции из аптеки.

Как сообщили в ведомстве, тревожную кнопку нажала провизор. По ее словам, посетитель выхватил у нее упаковку лекарства и скрылся.

Прибывший экипаж группы задержания обследовал прилегающую территорию и вскоре обнаружил мужчину, подходившего под ориентировку. Его задержали и доставили для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным, молодой человек признался, что хотел попробовать препарат, однако постеснялся долго стоять у кассы и решил похитить упаковку.

В настоящее время задержанный передан сотрудникам полиции. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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