В Башкирии отменили режим беспилотной опасности

Столица Башкирии подверглась атаке беспилотников

На территории Башкирии отменен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил глава Госкомитета по Чс республики Кирилл Первов.

Одновременно сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Напомним, сегодня, августа, в Уфе силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» сбиты 25 БПЛА.

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