Грозы, туман и ветер до 17 м/с: в Башкирии объявили штормовое предупреждение

Жителей призвали соблюдать меры безопасности во время ухудшения погоды

3 августа местами на территории Башкирии прогнозируются грозы, порывы ветра до 17 м/с, а также туман с видимостью 500 метров и менее.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во время грозы не следует купаться, находиться у водоемов и выходить на воду на лодках.

При сильном ветре лучше укрыться в подземном переходе или подъезде капитального здания и избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи.

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