Таксист в Уфе спас пенсионерку от мошенников и уберег еще 90 тысяч рублей

В Уфе водитель такси не дал пенсионерке перевести мошенникам последние деньги

В Уфе водитель такси помог предотвратить очередное мошенничество в отношении 70-летней местной жительницы. Благодаря его внимательности пенсионерка не лишилась еще более 90 тысяч рублей.

Как сообщили в полиции, все началось со звонка неизвестных, которые под предлогом проверки счетчиков убедили женщину сообщить код из SMS. Затем с ней связались лжесотрудники банка и заявили, что ее счета якобы взломаны. Чтобы «спасти» накопления, они убедили пенсионерку перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Женщина успела отправить мошенникам 400 тысяч рублей. Несмотря на предупреждение сотрудников банка, она объяснила перевод необходимостью оплатить лечение зубов и завершила операцию.

Позже злоумышленники попытались заставить пенсионерку перевести оставшиеся деньги. По дороге в банк водитель такси заметил, что пассажирка ведет себя встревоженно, расспросил ее о происходящем и убедил отказаться от перевода. Благодаря этому удалось предотвратить дополнительный ущерб.

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