Из Уфы запустят прямые автобусы до Екатеринбурга

Пассажиров будут перевозить на туристических автобусах Yutong

С 7 августа «Башавтотранс» открывает новый межрегиональный автобусный маршрут № 848, который свяжет Уфу и Екатеринбург.

Перевозить пассажиров будут туристические автобусы Yutong. Поездка займет около 13 часов, а стоимость билета на официальном сайте перевозчика составляет 2 758 рублей.

Новый маршрут станет еще одним вариантом путешествия между двумя городами. Помимо автобуса, добраться из Уфы в Екатеринбург можно поездом или авиарейсом, а также воспользоваться услугами частных перевозчиков.

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