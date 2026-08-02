В Башкирии в ДТП с грузовиком на трассе М-12 погибла 16-летняя девушка

Фото: ГАИ Башкирии

Утром 2 августа в Бураевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, на 1290-м километре федеральной трассы М-12 «Восток» автомобиль Volkswagen Polo под управлением 52-летнего водителя столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком MAN.

В результате аварии 16-летняя пассажирка легкового автомобиля получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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