Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении с ножом на школьниц в Стерлитамаке

Глава СК России взял на контроль расследование нападения на подростков в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после нападения на несовершеннолетних в Стерлитамаке.

По предварительной информации, во время конфликта в одной из квартир несовершеннолетняя девушка нанесла ножевые ранения двум сверстницам. Пострадавших госпитализировали.

По факту произошедшего следственные органы СК России по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

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