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НовостиОбщество2 августа 2026 9:46

В Уфе открылись вакансии с зарплатой до 350 тысяч рублей

Самые высокие доходы предлагают инженерам, машинистам автокрана и арматурщикам
Источник:kp.ru
Крупные предприятия города продолжают испытывать острую нехватку специалистов

Крупные предприятия города продолжают испытывать острую нехватку специалистов

В администрации Уфы рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях, доступных на городском рынке труда. Максимальную зарплату — до 350 тысяч рублей — работодатели готовы предложить инженеру контрольно-измерительных приборов и автоматики.

В число наиболее прибыльных предложений также вошла вакансия машиниста автокрана седьмого разряда с заработной платой до 230 тысяч рублей. Арматурщикам в одной из организаций обещают ежемесячный доход от 140 тысяч рублей.

Вместе с этим в Республиканском центре занятости населения сообщили о наиболее востребованных работодателях. Самый большой кадровый дефицит испытывает ПАО «ОДК-УМПО», где открыто 872 вакансии. В МУП «УфаГЭТ» требуется 334 сотрудника, столько же свободных рабочих мест представлено в компании «Стройдом».

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