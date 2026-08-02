В Уфе открылись вакансии с зарплатой до 350 тысяч рублей

Крупные предприятия города продолжают испытывать острую нехватку специалистов

В администрации Уфы рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях, доступных на городском рынке труда. Максимальную зарплату — до 350 тысяч рублей — работодатели готовы предложить инженеру контрольно-измерительных приборов и автоматики.

В число наиболее прибыльных предложений также вошла вакансия машиниста автокрана седьмого разряда с заработной платой до 230 тысяч рублей. Арматурщикам в одной из организаций обещают ежемесячный доход от 140 тысяч рублей.

Вместе с этим в Республиканском центре занятости населения сообщили о наиболее востребованных работодателях. Самый большой кадровый дефицит испытывает ПАО «ОДК-УМПО», где открыто 872 вакансии. В МУП «УфаГЭТ» требуется 334 сотрудника, столько же свободных рабочих мест представлено в компании «Стройдом».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.