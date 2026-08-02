Жителю Уфы возместили стоимость льготных лекарств при помощь прокуратуры

Мужчина с инвалидностью был вынужден покупать препараты за собственный счет из-за их отсутствия в льготной аптеке

Прокуратура Ленинского района Уфы добилась компенсации расходов на лекарственные препараты для местного жителя с инвалидностью.

Во время проверки выяснилось, что мужчина, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием, имел право на получение жизненно необходимых медикаментов по льготным рецептам. Однако в аптеке нужных препаратов не оказалось, поэтому ему пришлось приобретать их за собственные средства.

Для восстановления нарушенных прав прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении понесенных расходов. Суд поддержал требования надзорного ведомства. В результате заявителю полностью компенсировали стоимость приобретенных лекарств.

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