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НовостиОбщество2 августа 2026 5:15

В Уфе объявили беспилотную опасность

На территории Башкирии действует Беспилотная опасность
Источник:kp.ru
В аэропорту Уфы временно ограничены приём и отправка рейсов

В аэропорту Уфы временно ограничены приём и отправка рейсов

На территории Башкирии объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

В связи с этим жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности и следить за официальной информацией.

Кроме того, в аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они будут действовать до отмены соответствующего режима.

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