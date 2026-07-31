Двое выживших после смертельного ДТП в Салавате находятся в реанимации

После ДТП с двумя погибшими в Салавате двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Фото: прокуратура РБ.

Двое пострадавших в смертельном ДТП в Салавате остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.

Пациентка 2011 года рождения получила перелом лонной кости. Сейчас она находится в реанимационном отделении, ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Для консультации и определения дальнейшей тактики лечения к ней выехала бригада специалистов санавиации Республиканской детской клинической больницы.

Еще один пострадавший, 2007 года рождения, получил тупую травму живота и ссадину передней брюшной стенки. Ему провели операцию, после которой пациент продолжает лечение в реанимации. Его состояние также тяжелое, стабильное.

Еще двое пострадавших, 2002 и 2008 годов рождения, поступили в стационар с различными ушибленными ранами. Их состояние оценивалось как ближе к удовлетворительному и стабильное. После осмотра врачей оба отказались от госпитализации и будут лечиться амбулаторно.

Напомним, авария произошла ранним утром в Салавате. Автомобиль Lada Vesta врезался в дерево. В результате ДТП погибли 18-летний юноша и 15-летняя девушка.

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