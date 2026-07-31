В Башкирии в ДТП с деревом погибли 15-летняя девушка и 18-летний юноша

24-летний водитель устроил смертельное ДТП в Башкирии.

Ранним утром 31 июля в Салавате произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек. Жертвами аварии, по предварительным данным, стали 15-летняя девушка и 18-летний юноша.

Как сообщил начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, около 06:00 24-летний водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением. Легковушка съехала с дороги на улице Уфимской и на скорости врезалась в дерево.

Два пассажира получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия. Сам водитель и еще трое пассажиров, среди которых 14-летняя девочка, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Им предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.