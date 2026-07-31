Дожди с грозами, град и жара: какая погода ждет жителей Башкирии в последний день июля

В пятницу, 31 июля, жителей Башкирии ждут кратковременные дожди, местами сильные с грозами и градом. По данным метеорологов, в юго-восточных районах республики без существенных осадков. Ветер будет южный, юго-западный, умеренный.

Днем ожидается шквалистое усиление ветра, ранее экстренные службы предупреждали, что он может достигнуть 22 метра в секунду. Температура воздуха в последний день июля ночью составит +13, +18°С, днем потеплеет до +23, +28°С.

Напомним, днем ранее в западных районах Башкирии ураганный ветер повредил 20 частных домов, двух сельских ДК и детского сада.

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