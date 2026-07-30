По западной Башкирии прошел ураган: повреждены детсад, два ДК и 20 частных домов

Фото: МЧС по РБ

30 июля на западную часть Башкирии обрушился ураганный ветер и град. По данным регионального управления МЧС, основной удар стихии приняли на себя Благоварский и Буздякский районы.

Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, в Благоварском районе Башкирии в деревне Нижние Каргалы сильный ветер сорвал часть крыши сельского дома культуры и повредил крышу хозпостройки. В райцентре муниципалитета стихия частично повредила крышу на ферме, градом побило несколько зданий, хозпостройку и два транспортных средства. А в селе Верхние Каргалы град повредил частный дом и постройки на участки.

Фото: МЧС по РБ

В Буздякском районе Башкирии в селе Гафури ураганный ветер и град повредили крышу местного детсада и неработающей котельной. В селе Комсомол также была повреждена крыша ДК, по всему району стихия нанесла повреждения 19 частным домам.

Всего по Башкирии в результате сильного ветра с градом повреждения получили 20 частных домов и три социальных объекта. На месте работают 23 сотрудника службы спасения и 10 единиц техники.

- На местах работают комиссии администраций муниципальных районов, проводится оценка ущерба, - прокомментировали в МЧС по Башкирии.

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