Иностранец домогался на пляже девушек 15 и 20 лет: силовики раскрыли подробности истории в Уфе

Кадр видео: СК РБ

СК и МВД Башкирии озвучили подробности истории с мужчиной, которого задержали за домогательства на уфимском пляже. Им оказался 26-летний иностранец.

По данным следствия, в конце июля мужчина приставал к девушкам 20 и 15 лет на пляже в микрорайоне Затон. Пострадавшие сразу же обратились в полицию. После этого сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, отсмотрели записи с камер, назначили генетическую экспертизу и составили портрет подозреваемого.

Ориентировку с приметами раздали всем патрулям города, а также работникам пляжа. Вечером 28 июля отдыхающие заметили того же мужчину, который вел себя подозрительно и продолжал приставать к людям. Сотрудники пляжа позвонили по номеру из ориентировки. Дежурная часть направила на место ближайшие экипажи, включая машину Росгвардии. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что это иностранец 2000 года рождения. Он находился в России легально.

Задержанный за домогательства в Уфе иностранец / 29.7

Задержанного передали Следственному комитету. Ведомство возбудило уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

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