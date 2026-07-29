Находящийся в розыске насильник попался силовикам из-за дебоша на пляже

Фото: Росгвардия

На городском пляже в микрорайоне Затон в Уфе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который мешал отдыху граждан – как оказалось, он находился в розыске по тяжким статьям об изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал о дебошире поступил из дежурной части полиции. Прибывшая на место группа задержания пресекла хулиганские действия. При проверке документов силовики выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске: против него возбуждали уголовное дело о насильственные действия сексуального характера и развратных действиях.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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