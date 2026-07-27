Двух газовиков осудили после смертельного взрыва газа в Стерлитамаке

Газовиков отправили в колонию после хлопка газа в Стерлитамаке. Фото: Ольга ИСКРЕН. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке вынесли приговор двум сотрудникам газовой службы по делу о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Артема. В результате происшествия погиб человек, еще трое получили тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, на скамье подсудимых оказались двое сотрудников Стерлитамакского филиала газораспределительных сетей. Суд признал их виновными в нарушении правил безопасности при проведении работ, которое по неосторожности повлекло смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба. Напомним, происшествие случилось 2 июля 2024 года. В одной из квартир дома на улице Артема разгерметизировалась труба, из-за чего произошла утечка бытового газа. Жильцы сообщили об этом в аварийно-диспетчерскую службу и на вызов прибыли двое слесарей.

Суд установил, что при устранении утечки они нарушили установленные требования безопасности. Сотрудники не вызвали более квалифицированную бригаду, хотя для этого имелись основания, не приняли меры для обесточивания дома и допустили посторонних к месту проведения работ. В загазованной квартире один из работников повернул ручку электроподжига плиты, после чего произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате происшествия один человек погиб. Еще трем людям был причинен тяжкий вред здоровью. Общий ущерб, нанесенный жильцам дома, превысил 14 млн рублей.

Суд назначил каждому из сотрудников газовой службы по 3 года 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, им на 2 года 6 месяцев запретили заниматься газоопасными работами. Исковые требования потерпевших удовлетворены частично.

После оглашения приговора обоих мужчин взяли под стражу в зале суда.

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