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НовостиОбщество25 июля 2026 12:24

Путин наградил главу СК Башкирии медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Награду вручил Александр Бастрыкин в День сотрудника органов следствия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: СК

Фото: СК

Руководитель Следственного комитета Башкирии, генерал-майор юстиции Владимир Архангельский удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ подписал президент Владимир Путин.

Награду Архангельскому вручил председатель СКР Александр Бастрыкин на торжественном собрании в центральном аппарате ведомства, посвящённом Дню сотрудника органов следствия.

В СК отметили, что награда стала признанием заслуг Архангельского и всего коллектива регионального управления в укреплении законности и правопорядка, защите прав граждан и высоком профессионализме.

Напомним, в этом году СКР исполняется 15 лет со дня образования, и сегодня, 25 июля, отмечается профессиональный праздник сотрудники органов следствия. По этому случаю «КП-Уфа» поговорила с руководителем СК по Башкирии Владимиром Архангельским.

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