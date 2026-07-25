«Некоторые преступления не имеют срока давности»: интервью с главой СК по Башкирии

Руководитель СУ СК по Башкирии Владимир Архангельский в эксклюзивном интервью «КП-Уфа» рассказал о самых громких делах, распутанных следователями управления. Фото: СК по РБ

25 июля в нашей стране ежегодно отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов следствия. В преддверии праздничной даты журналисты «КП-Уфа» встретились с главным руководителем СУ СК по Башкирии Владимиром Владимировичем Архангельским. В эксклюзивном интервью генерал-майор юстиции рассказал подробности самых громких дел, которые удалось распутать следователям управления под его руководством, а также дал совет молодым людям, желающим связать свою жизнь с этой профессией.

О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

По традиции мы попросили Владимира Архангельского рассказать, почему он вообще решил пойти на службу в правоохранительные органы. Стоит отметить, что в Следственном комитете России он начал служить с первых дней создания ведомства, а начинал карьеру следователем прокуратуры еще в конце 1990-х.

- Почему я решил стать следователем? Для начала вспомним далекий 1992 год, когда я еще только выбирал учебное заведение. Уже с самого начала я сделал выбор на профессию юриста. В стране в тот период был всплеск криминала, и борьба с преступностью казалась мне, юноше 17-18 лет, достаточно интересной сферой деятельности, где можно послужить Родине. Именно тогда набирали обороты организованная преступность, бандитизм и заказные убийства, и мне хотелось посвятить себя делу служения закону в борьбе с преступностью, - рассказывает руководитель СК по Башкирии.

О КИБЕРМОШЕННИКАХ

Первое, о чем мы решили спросить Владимира Владимировича – о наболевшей проблеме кибермошенников. Причем речь идет не о краже денег с банковской карты и многомиллионных кредитов, взятых под влиянием обманщиков, а уже гораздо более серьезных преступлениях. Мошенники вынуждают потерпевших самих идти на преступления – поджигать военкоматы или релейные шкафы на железной дороге, нападать и грабить других людей и даже убивать… Почему же люди идут на такие тяжкие преступления и как это можно предотвратить?

«КП-Уфа» в преддверии Дня сотрудника органов следствия побывала в гостях у руководителя СК по Башкирии Владимира Архангельского.

- Следственный комитет расследует преступления тяжкие и особо тяжкие, совершенные несовершеннолетними. А как правило, именно дети и подростки первыми и подвергаются такому «интеллектуальному» воздействию из недружественных стран. Например, на подростков выходят на сайтах по поиску работы. И здесь мы видим недостаток идеологической профилактики, потому что человек в результате идет на преступление за какие-то незначительные суммы, исчисляющиеся даже не сотнями, а десятками тысяч рублей. И идет поджигать релейный шкаф. И это уже не детская шалость, а диверсия - уничтожение объекта транспортной инфраструктуры, который влияет на безопасность. А с той стороны проводится четкий инструктаж, там сидят настоящие профессионалы, которые учат, как не оставить улик или пустить расследование по ложному следу. Например, был случай, когда человеку поручили собрать окурки по городу, а потом разбросать их на месте преступления. Мол, если будет проводиться генетическая экспертиза, то она покажет, что там был совершенно другой человек. Такие преступления нашими следователями раскрываются. Да, приходится активно изучать IT-технологии, но все эти нововведения в обучении позволяют в дальнейшем распутывать такого рода преступления.

А что насчет психологического портрета жертвы внушения? Кто чаще всего идет на преступление, подвергшись обработке? По словам Владимира Архангельского, в основном это люди с несформированной жизненной позицией.

- Конечно, первый критерий – это доверчивость и внушаемость. Но все же, как мы видим, в большинстве случаев у лиц, которые идут на преступление, нет каких-то моральных преград. Это те люди, для которых деньги не пахнут, и они готовы заработать их любым путем, даже противозаконным.

О ПРОБЛЕМЕ О ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Говоря о киберпреступлениях, нельзя не упомянуть еще одну наболевшую и опасную проблему – интернет-сталкинга, или проще – преследование в сети. Напомним, что в начале прошлого года в России впервые был задержан интернет-сталкер. Молодой человек из Великого Новгорода полгода преследовал девочку-подростка из Уфы, используя фейковые страницы в соцсетях. От ее имени он создал аккаунт, где выставил ее настоящей живодеркой, издевающейся над кошками, настроил против нее одноклассников и даже учителей, распространял личные данные. Благодаря слаженной работе СК и МВД преследователя удалось вычислить и задержать, а после предъявить ему обвинение. На какой же стадии расследования сейчас находится это нашумевшее уголовное дело?

- На сегодняшний день уже идет судебное разбирательство, дело рассматривается в Новгородском суде. Интересно, что там помимо нашего эпизода и другие подобные случаи были выявлены, не одна у него жертва была. А вообще в криминалистике есть такое понятие: любое преступление раскрываемое. Нет нераскрываемых, везде можно найти следы. В данном случае нужен был грамотный поиск, надо было изучать интернет-ресурсы, аккаунты, смотреть IP-адреса. Не буду все тонкости раскрывать, но скажу одно лишь точно: все тайное становится явным.

Глав СУ СК по Башкирии рассказал о самых громких делах последних лет, которые раскрыли следователи управления

О ГРОМКИХ И ЗАПУТАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Как часто повторяет Владимир Архангельский: любое преступление рано или поздно будет раскрыто, а виновные понесут наказание. В качестве примера он привел два уголовных дела, которые это демонстрируют.

Так, например, недавно башкирские следователи смогли распутать преступление, которое оставалось нераскрытым почти 20 лет. В 1997 году в Уфе было совершено заказное убийство: двое киллеров по указке некоего криминального авторитета застрелили в подъезде многоэтажки мужчину. Долгие годы не удавалось установить причастных к этой жестокой расправе, но недавно сотрудники СК по Башкирии напали на их след, в очередной раз доказав принцип неотвратимости наказания.

- Благодаря аналитической работе – отработке версий и мотивов, вовлеченности в конфликт и изучению его причин – были установлены и задержаны трое фигурантов. Организатора и некоторых из пособников преступления уже нет в живых, времени много прошло. Но троих человек, причастных к заказному убийству, удалось задержать. Теперь они будут отвечать по закону за содеянное.

Еще одно громкое дело, которое удалось распутать следователям СК по Башкирии, - это история с убийством и наркоторговлей в Ишимбае. Весной 2023 года в лесополосе нашли тело 38-летнего местного жителя с двумя огнестрельными ранениями. Рядом лежали гильзы от пистолета, но никаких свидетелей и видеокамер в округе не было.

Благодаря слаженной следственной и оперативно-розыскной работе совместно с полицией удалось напасть на след подозреваемого. Убийцей оказался местный наркоторговец, который в тот день пришел в лес пострелять из нового пистолета Макарова (именно от него гильзы потом и нашли рядом с телом жертвы). Он увидел, что за ним наблюдают, и чтобы тот ничего не рассказал полиции, просто застрелил случайного свидетеля.

- Около двух-трех месяцев дело оставалось нераскрытым. Однако благодаря следам на месте преступления и гильзам, мы впоследствии нашли и мастерскую, где преступники изготавливали оружие, и нарколабораторию. Это дело хочу отметить, потому что было очень много версий – и мы отрабатывали одну за другой. И все они не подтверждались, уводили не туда. Но мы в итоге все равно вышли на этих братьев, и преступление все же было раскрыто. Сейчас им уже вынесен обвинительный приговор, обоим назначены значительные сроки лишения свободы.

О ЖАЛОБАХ ЖИТЕЛЕЙ БАШКИРИИ

Очень часто в СМИ можно прочитать, что Глава СК России Александр Бастрыкин взял на свой личный контроль расследование какого-то громкого уголовного дела. А еще к нему в приемную могут напрямую обратиться, кто считает, что их права нарушены. Все жалобы тщательно изучают сотрудники регионального следственного управления и, при наличии оснований, проводят проверки или возбуждают уголовные дела. На что же чаще всего жалуются Бастрыкину жители Башкирии?

- Основные темы обращений – расселение аварийного жилья, оказание некачественных услуг в сфере здравоохранения и косметологии, обеспечение жизненно необходимыми препаратами, а также обращения о нарушении прав детей-сирот. Иногда может показаться, что пишут о каких-то вещах совершенно бытовых – хозяйственные или административные моменты. Но при наличии тех или иных нарушений там могут усматриваться признаки преступления, и все это тщательно нужно проверять. По каждому такому факту принимаются меры реагирования для восстановления прав граждан. Кроме того, это еще и профилактическая составляющая, потому что благодаря проверкам многие нарушения можно предотвратить.

25 июля в России отмечается День сотрудников органов следствия

О МОЛОДЫХ СЛЕДОВАТЕЛЯХ

Характер преступности меняется, с каждым годом у злоумышленников в арсенале появляются новые высокотехнологичные методы и возможности совершения преступлений. Как отмечает Владимир Архангельский, к счастью, на работу в органы следствия приходят молодые сотрудники, которые умеют с этим работать. Они идут в ногу со временем и используют в ходе расследования иные инструменты, чем их старшие товарищи.

- Поначалу у нас были вопросы как раз по использованию IT-технологий, по киберпреступлениям и так далее. Молодой состав как рыба в воде в моментах, связанных со сбором информации. Приведу пример. Исследование личности обвиняемого - это один из блоков расследования. Сейчас помимо официальных ответов на запросы, допросов близких и знакомых, следователь также может дополнительно изучить личность человека путем сбора и анализа информации в соцсетях, а если изъят мобильный телефон, то появляется возможность изучить почти всю подноготную о человеке, чем он увлечен, куда ездит, с кем общается, что ищет в сети. В наше время этого не было, мы ориентировались только на традиционные формы и методы сбора доказательств. Молодые следователи очень быстро адаптируются к тем методикам, которые сейчас появляются. Специфика времени такая, и это нужно учитывать.

И В КАЧЕСТВЕ НАПУТСТВИЯ

В преддверии Дня сотрудника органов следствия мы предложили руководителю СК по Башкирии обратиться к молодым сотрудникам, только пришедшим на службу. Или же ко вчерашним студентам, еще только задумавшимся о карьере в этой сфере.

- Скажу так: если работа интересная, она приносит удовлетворение, востребована и необходима обществу, что оценивается в любом случае. И со стороны государства имеет место признательность, и со стороны общества. Когда понимаешь, какую пользу обществу приносишь, чувствуешь удовлетворение. Работа у нас хорошая, полезная. Мы ждем всех, кто ставит похожие цели. Учитесь, получайте знания, приходите на службу, модернизируйте следствие, чтобы не было нераскрытых и недоказанных преступлений.

«КП-Уфа» поздравляет всех сотрудников СУ СК по Башкирии с профессиональным праздником.

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