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НовостиОбщество25 июля 2026 8:03

218 коррупционных дел ушло в суд за полгода: премьер-министр Башкирии озвучил статистику по работе следователей

В Башкирии за полгода в суд ушло 218 коррупционных дел
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за первые полгода в суд было направлено 218 уголовных дел коррупционной направленности с ущербом в 550 млн рублей

В Башкирии за первые полгода в суд было направлено 218 уголовных дел коррупционной направленности с ущербом в 550 млн рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за первые полгода в суд было направлено 218 уголовных дел коррупционной направленности с общим ущербом в 550 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров в поздравлении сотрудникам Следственного комитета России.

– Только за первое полугодие следственным управлением по республике окончено почти 1,4 тысячи дел, расследовано свыше тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, – отметил глава регионального Кабмина.

Напомним, в этом году СКР исполняется 15 лет со дня образования, и сегодня, 25 июля, отмечается профессиональный праздник сотрудники органов следствия. По этому случаю «КП-Уфа» поговорила с руководителем СК по Башкирии Владимиром Архангельским.

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