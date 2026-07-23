ПВО России уничтожила 172 дрона в 12 регионах: в их числе Башкирия

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За 12 часов ПВО России отразила атаки украинских беспилотников над 12 регионами России, в том числе над Башкирией. Об этом сообщили в Министерстве Обороны России.

Согласно данным ведомства, 23 июля с 8:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО перехватили и уничтожили 172 дрона. Помимо Башкирии, беспилотники летели над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, вражеские БПЛА совершили атаку в Туймазинском районе Башкирии утром 23 июля. Беспилотники удалось сбить, но из-за обломков случился пожар.

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