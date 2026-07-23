Украинские БПЛА атаковали Туймазинский район

Сегодня, 23 июля, Туймазинский район Башкирии подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Подробности ЧП сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Атака БПЛА на предприятия в Туймазинском районе 23 июля 2026 года: что произошло, подробности

Режим Беспилотной опасности на территории республики был введен в 8:34 по местному времени. Уфимский аэропорт был закрыт на прием и выпуск самолетов.

Около 10 часов утра от жителей Туймазинского района стали поступать сообщения о столбе дыма, который поднялся рядом с одним из промышленных объектов. Впоследствии информацию об атаке БПЛА подтвердили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

– В республике отражена террористическая атака вражеских беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе. Пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют. На месте работают все оперативные службы, – передали в экстренном ведомстве.

Режим Беспилотной опасности в регионе был снят в 11:41.

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