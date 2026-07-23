После атаки БПЛА в Башкирии проверили состояние воздуха

В Туймазинском районе Башкирии после атаки БПЛА на промышленное предприятие специалисты аналитической передвижной лаборатории проверили состояние воздуха Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Туймазинском районе Башкирии после атаки БПЛА на промышленное предприятие специалисты аналитической передвижной лаборатории проверили состояние воздуха. Об этом сообщили в региональной Минэкологии.

– В ходе исследования были отобраны пробы воздуха на содержание различных загрязняющих веществ. Отбор проб производился в районе села Субханкулово, – передали в ведомстве.

Отборы проб и данные со станций контроля показали, что воздух вблизи совершенной атаки в норме, превышений предельно допустимых концентраций среди загрязняющих веществ не выявлено.

Напомним, вражеские БПЛА совершили атаку в Туймазинском районе утром 23 июля. Беспилотники удалось сбить, но из-за обломков случился пожар.

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