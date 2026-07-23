Река вернулась в русло: в Аскинском районе объявили о завершении паводка и ликвидации его последствий

Фото: Кирилл Первов

В Аскинском районе Башкирии завершились спасательные работы, которые продолжались пять дней из-за наводнения после разлива реки Сарс. Об этом сообщил начальник Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

С первых часов после начала паводка спасатели организовали круглосуточный мониторинг, оповещение населения и подготовили пункты временного размещения. Они работали во всех подтопленных населённых пунктах совместно с администрацией района. Специалисты оказывали адресную помощь жителям: эвакуировали людей, помогли 55 домохозяйствам, откачали почти 1000 кубометров воды из домов и хозяйственных построек, расчищали территории от мусора и наносов.

Река Сарс вернулась в русло, подтопленных территорий в районе больше нет. К счастью, при ЧП обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

– Большое спасибо всему личному составу принимавшему участие в ликвидации последствий ЧС, коллегам из оперативных служб и организаций, команде Администрации района и простым жителям за слаженную совместную работу! – написал в своих соцсетях глава экстренного ведомства.

Напомним, наводнение в Аскинском районе возникло после прорыва дамбы в Пермском крае из-за проливных дождей. Под ударом стихии были три населенных пункта Уршады, Чурашево и Султанбеково.

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