Фото: администрация Аскинского района

19 июля сразу в трех населенных пунктах Аскинского района Башкирии произошло наводнение. Это случилось из-за прорыва дамбы в Октябрьском округе Пермского края на фоне мощного 5-часового ливня. Рассказываем, с какими последствиями столкнулись села и деревни в нашей республике.

ПРОВЫВ ДАМБЫ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Прорыв дамбы на реке Сарс в Октябрьском округе, который находится в нескольких десятках километров от Аскинского района Башкирии, произошел в минувшую субботу, 18 июля.

Фото из Октябрьского округа Пермского края, где прорвало дамбу: Ринат Салимов

Сильный поток воды хлынул вниз по течению и стал выходить из берегов, подтапливая населенные пункты округа. Местные жители остались без электричества, некоторых пришлось эвакуировать из-за пришедшей прямо в дома воды, транспортная логистика полностью нарушилась. В Октябрьском округе был введен режим ЧС.

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А поток воды тем временем шел уже на Башкирию, в Аскинский район. Предупреждение о надвигающейся стихии было объявлено местными властями уже в полдень 19 июля.

Фото: администрация Аскинского района

– Наблюдается повышение уровня воды в реках. Не исключены выход воды на пойму и подтопление отдельных территорий и домовладений. На территории Аскинского района особое внимание следует уделить населенным пунктам, расположенным вблизи рек Сарс, Тюй и Бурминка, – передали власти Аскинского района.

Фото: администрация Аскинского района

Жителей населенных пунктов, находящихся под угрозой наводнения, администрация призвала заранее подготовить документы и ценные вещи, комплект теплой одежды, а также отключить электричество и газ.

Фото: администрация Аскинского района

В 15:00 власти Аскинского района уже обозначили конкретные села с высоким риском подтопления: Уршады, Чурашево и Султанбеково. Чиновники и МЧС организовали постоянный мониторинг на этих населенных пунктах и обход дворов.

Фото: администрация Аскинского района

Первый удар стихии приняли Уршады – к 19:00 там пришлось отключить электричество. К вечеру, практически за час, вода поднялась на полтора метра и подтопила 32 придомовые территории на трех улицах. 38 человек покинули свое жилье и уехать к родственникам. Для остальных был развернут пункт временного размещения. Вода продолжала прибывать и шла дальше.

– Произошло подтопление моста через реку Атер на подъезде к деревне Тюйск, а также автодорог, ведущих к деревням Талог и Верхненикольское. Проезд по данным участкам временно затруднён, – передали в Аскинском районе за час до полуночи.

Фото: администрация Аскинского района

Спустя час власти муниципалитета объявили сбор гуманитарной помощи для жителей, оказавшихся в зоне подтопления. Принимаются вода, продукты долгого хранения (крупы, макароны, консервы, чай, сахар, сухари, печенье и детское питание), а также средства личной гигиены. Тогда же администраций призвала население Уршадов, Чурашево и Сульанбеково пока не пить воду из личных скважин, колодцев и родников, пообещав утром подвоз возы.

Фото: администрация Аскинского района

Утром 20 июля власти Аскинского района заявили, что ситуация с наводнением «остается сложной».

– В деревне Чурашево за ночь уровень воды поднялся на 110 см. В зоне подтопления находятся 24 домовладения. Эвакуированы 30 человек, в том числе 3 ребёнка. В помощь местным подразделениям из Малояза и Уфы направлены дополнительные группы спасателей. Также продолжается оказание необходимой помощи жителям, оказавшимся в зоне подтопления. Организован сбор и доставка питьевой воды, продуктов первой необходимости и гуманитарной помощи, – передали в муниципалитете.

Фото: администрация Аскинского района

Фото: администрация Аскинского района

Жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации экстренных служб и следить за официальной информацией.

Фото: администрация Аскинского района

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ Ирина Голованова доложила, что вслед за Уршадами без света также остались деревни Чурашево и Султанбеково. Тогда же в эти населенные пункты прибыла гуманитарная помощь, которую подготовили местные организации, предприниматели и жители района: вода, товары первой необходимости, еда.

Фото: администрация Аскинского района

Власти отмечают, что при паводке среди людей пострадавших нет. Если жители и обращаются за медицинской помощью, то на фоне повышенного артериального давления.

О совокупных последствиях наводнения доложил начальник Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. По его словам, всего в трех населенных пунктах Аскинского района подтопило 74 придомовые территории и два участка дорог. Эвакуация потребовалась 68 жителям, среди которых шестеро детей.

– Сейчас в деревне Уршады уровень воды снизился на 23 см, в Чурашево – на 20 см, в Султанбеково уровень пока еще высокий, – сообщил глава экстренного ведомства.