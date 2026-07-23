«Выбрал благородный, но опасный путь»: в Башкирии похоронили 23-летнего Илью Бакирова

Фото: администрация города Агидель

В башкирском городе Агидель похоронили 23-летнего Илью Бакирова. Он погиб на специальной военной операции. Об этом сообщила мэрия.

Илья родился 27 марта 2003 года в Нефтекамске. С 2011 по 2021 год учился в агидельской школе №1 имени Холбана. Также на протяжении 13 лет – с 2007 по 2020 – Илья занимался карате.

– Он был человеком, который оставил яркий след в сердцах своих друзей и одноклассников. Проявил себя как ответственный и целеустремлённый ученик, активно участвуя в жизни школы и защищая её честь на патриотических конкурсах, – рассказали в администрации.

В 2021 году молодой человек поступил в Нефтекамский нефтяной колледж, где учился на автомеханика. Там он стал старостой и завоевал уважение и преподавателей, и одногруппников. После учебы подписал контракт с Минобороны и стал участником СВО.

– Илья Бакиров выбрал самый благородный, но и самый опасный путь — путь защиты мирного неба, своей семьи и своей Родины, – говорится в сообщении мэрии.

Прощание с Бакировым состоялось 23 июля у Мемориале победы.

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