Нашли спустя неделю: в Башкирии обнаружили мертвой пропавшую женщину

Фото: «БашРегионСпас»

В Башкирии завершились поиски 85-летней жительницы села Верхние Татышлы – женщину обнаружили мертвой. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Пенсионерка ушла из дома и пропала. Волонтеры не исключали, что у нее могла быть потеря памяти. Поиски длились неделю.

Где именно нашли женщину и что стало причиной ее гибели – не уточняется.

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