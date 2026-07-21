«Возможна потеря памяти»: в Башкирии уже неделю идут поиски пропавшей женщины

Фото: «БашРегионСпас»

В Башкирии разыскивают 85-летнюю Анфиру Латыпову из села Верхние Татышлы (Татышлинский район). Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Пенсионерка ушла из дома 14 июля, ее местонахождение до сих пор неизвестно. Ее приметы: рост – около 150 см, среднее телосложение, короткие седые волосы, черные глаза. Во что была одета – неизвестно.

– Возможна потеря памяти, – отмечают в «БашРегионСпасе».

Спасатели просят для помощи в поисках откликнуться добровольцев и призывают всех, кто видел женщину или располагает любой информацией о ее местонахождении, звонить на горячую линию: 8 (937) 3-102-112 или 112.

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