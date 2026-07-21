Паводок отступает: 54 затопленных придомовых территорий в Аскинском районе Башкирии уже освободились от воды

Подтопленными пока еще остаются 48 дворов. Фото: МЧС по РБ

Паводок в Аскинском районе, вызванный прорывом дамбы на реке Сарс в Пермском крае, постепенно отступает. Как сообщили в региональном МЧС, по состоянию на 18.00 21 июля 54 придомовых территорий уже освободились от воды. Подтопление наблюдается еще на 48 участках. Напомним, что в районе пока что продолжает действовать режим ЧС.

Свою работу продолжает и оперативный штаб. Специалисты внимательно мониторят уровень воды и держат обстановку в районе под контролем. Для этих целей используются беспилотники МЧС России. Всем, кто временно остался без жилья, оказывается необходимая помощь. Людям доставляют питьевую воду и продукты, пункты временного размещения готовы принять всех нуждающихся.

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