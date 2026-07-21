В Аскинском районе Башкирии затопило более ста участков: введен режим ЧС

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии вышедшая из берегов река Сарс вышла затопила придомовые территории в четырех деревнях Аскинского района. Об этом рассказали в МЧС республики.

Всего подтоплено 102 территории. В деревнях Уршады и Чурашево затоплено 31 и 22 участка соответственно – там вода уже начала спадать. В деревне Султанбеково подтоплены 44 территории, в деревне Камашады – пять, постоянных жителей в ней нет. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Большинство жителей успели эвакуироваться до подъема воды – 152 человека из 162 покинули дома самостоятельно. Людям доставляют питьевую воду и продукты, пункты временного размещения готовы принять всех нуждающихся. Подтопленные территории в целях безопасности отключены от электроснабжения.

В деревнях выставлены временные посты для наблюдения за уровнем воды. Обстановку также отслеживают с помощью дронов МЧС. В районе работают 40 человек, задействованы 17 единиц техники и пять плавательных средств. К операции привлечены спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС, сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС, специалисты по беспилотным системам и волонтеры на собственных лодках.

В Главном управлении МЧС по республике работает круглосуточный оперативный штаб. Его возглавил заместитель начальника ведомства Алексей Головко.

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