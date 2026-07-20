На фото: река Сарс в Аскинском районе Башкирии 20.07.2026. Фото: МЧС по РБ

Накануне в Пермском крае прорвало дамбу на реке Сарс, в результате чего поднялся уровень воды и ниже по течению, на территории Башкирии. В зоне подтопления оказались три населенных пункта в Аскинском районе республики: деревни Уршады, Чурашево и Султанбеково.

По данным МЧС по Башкирии на вечер 20 июля в результате подъема уровня воды в реке Сарс остаются подтопленными в общей сложности 88 приусадебных участков. В деревне Уршады в зоне большой воды оказались 32 приусадебных участка, в Чурашево 26 и еще 34 в Султанбеково. Уроевнь воды в реке в районах Чурашево и Султанбеково остается высоким, сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Последствия паводка в Аскинском районе Башкирии 20.07.2026//МЧС по РБ

В МЧС по Башкирии опубликовали видеоролик, снятый с помощью коптера. На кадрах с высоты птичьего полета хорошо видно, какие последствия принес разлив реки Сарс в Аскинском районе республики. На данный момент в районе работают более 30 спасателей, задействованы 13 единиц техники и 5 специальных плавсредств.

- Специалисты контролируют гидрологическую обстановку, ведут постоянный мониторинг уровня воды и оказывают необходимую помощь жителям, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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