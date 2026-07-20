«Нуждается в медицинской помощи»: волонтеры свернули поиски пропавшего уфимца

Фото: «БашРегионСпас»

В Уфе завершились поиски 69-летнего мужчины, который ушел из дома и двое суток не выходил на связь. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Волонтеры сообщили во «ВКонтакте», что мужчина найден живым. Ранее сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. Где находился пропавший все это время и при каких обстоятельствах исчез – не уточняется.

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