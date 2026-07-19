В Уфе пропал пожилой мужчина: ему необходима медпомощь

Фото: «БашРегионСпас»

Идут поиски пропавшего 69-летнего уфимца Айрата Якупова. Об этом рассказал добровольческий поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас».

Мужчина не выходит на связь со вчерашнего дня. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост – 169 см, плотного телосложения, седые волосы, зеленые глаза. Во что был одет – неизвестно.

Всех, кто видел мужчину или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по номерам: 8 (937) 3-102-112 или 112. Также в поисках требуется помощь добровольцев.

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