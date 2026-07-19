Обнаружили почти спустя две недели. Завершились поиски пропавшего 62-летнего уфимца

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Уфе завершились поиски 62-летнего мужчины – он найден живым спустя более 11 дней после исчезновения. Об этом рассказал поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».

Волонтеры сообщили радостное известие в группе отряда во «ВКонтакте» и поблагодарили всех, кто участвовал в поисках.

Где мужчина находился все это время и при каких обстоятельствах пропал – не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.