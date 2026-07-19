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НовостиОбщество19 июля 2026 17:59

Обнаружили почти спустя две недели. Завершились поиски пропавшего 62-летнего уфимца

В Уфе завершились поиски пропавшего больше 11 дней назад мужчины
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Уфе завершились поиски 62-летнего мужчины – он найден живым спустя более 11 дней после исчезновения. Об этом рассказал поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».

Волонтеры сообщили радостное известие в группе отряда во «ВКонтакте» и поблагодарили всех, кто участвовал в поисках.

Где мужчина находился все это время и при каких обстоятельствах пропал – не уточняется.

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