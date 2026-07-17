Пропал 62-летний уфимец: поиски идут уже 11 дней

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Уфе идут поиски Фарита Ягафарова – 62-летний мужчина пропал 6 июля и с тех пор на связь не выходит. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Пропавший – худощавый мужчина ростом 168 см, с седыми волосами и карими глазами. В день исчезновения он был одет в черную бейсболку, черную олимпийку с оранжевыми полосами, темные брюки и черные кроссовки.

Поисковики просят всех, кто видел мужчину или располагает любой информацией о его местонахождении, позвонить на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 или 112. Отряд также нуждается в помощи добровольцев.

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