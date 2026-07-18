В каких АЗС в Уфе можно купить дизельное топливо

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Уфе дизельное топливо сейчас можно купить на 21 автозаправке. Список из таких АЗС опубликовал Центр управления республикой. Перечень актуален на вечер 18 июля.
№ 84, Ипподром Акбузат
№101, ул. Пушкина
№104, п. Чесноковка (трасса Уфа – Аэропорт)
№105, ул. Центральная, 49/1
№ 106, Южное кладбище
№ 108, ул. Большая гражданская, 1
№ 111, ул. Луганская, 10
№114, ул. Т. Янаби, 32/2
№120, ул. Р. Нигмати, 2
№ 145, ул. Володарского, 1
№212, ул. Жукова, 1
№ 220, Монумент Дружбы
№ 222, ул. Российская, 35
№237, ул. Боровая, 14/1, выезд из Уфы
№238, ул. Менделеева – Губайдуллина
№ 251, ул. Комарова
№270, ул. Центральная – Новороссийская
Проспект Салавата Юлаева, 32 /1
Ул. Шафиева,11А
Ул. Жукова, 27
Ул. Софьи Перовской, 30
Напомним, ранее замминистра промышленности Башкирии озвучил идею выделить 2-3 АЗС в Уфе под продажу одного только дизельного топлива. Он призвал жителей высказаться по поводу этой инициативы.