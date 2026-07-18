В каких АЗС в Уфе можно купить дизельное топливо

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе дизельное топливо сейчас можно купить на 21 автозаправке. Список из таких АЗС опубликовал Центр управления республикой. Перечень актуален на вечер 18 июля.

АЗС «Башнефть»

№ 84, Ипподром Акбузат

№101, ул. Пушкина

№104, п. Чесноковка (трасса Уфа – Аэропорт)

№105, ул. Центральная, 49/1

№ 106, Южное кладбище

№ 108, ул. Большая гражданская, 1

№ 111, ул. Луганская, 10

№114, ул. Т. Янаби, 32/2

№120, ул. Р. Нигмати, 2

№ 145, ул. Володарского, 1

№212, ул. Жукова, 1

№ 220, Монумент Дружбы

№ 222, ул. Российская, 35

№237, ул. Боровая, 14/1, выезд из Уфы

№238, ул. Менделеева – Губайдуллина

№ 251, ул. Комарова

№270, ул. Центральная – Новороссийская

АЗС «Лукойл»

Проспект Салавата Юлаева, 32 /1

Ул. Шафиева,11А

Ул. Жукова, 27

Ул. Софьи Перовской, 30

Напомним, ранее замминистра промышленности Башкирии озвучил идею выделить 2-3 АЗС в Уфе под продажу одного только дизельного топлива. Он призвал жителей высказаться по поводу этой инициативы.